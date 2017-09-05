На Большой Покровской снимают брусчатку

Источник: Аргументы и факты

Реконструкция улицы Большая Покровская началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

На Большой Покровской в районе Театральной площади развернут строительный городок, рабочие начали снимать брусчатку — на сегодняшний день демонтировано около 300 кв.м брусчатки и дождеприемных лотков, готовится основание для нового покрытия. На следующей неделе ожидается прибытие первых партий гранита, который будет уложен на главной городской пешеходной улице.

В перечень работ по благоустройству Большой Покровской входит замена существующего брусчатого покрытия на гранитное площадью около 16 тыс кв.м, обновление системы водоотводных лотков и водоприемных решеток, посадка лип, ремонт цветника и подворных стенок на Театральной площади, восстановление газона, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм: скамеек, урн, парковочных столбиков. Благоустройство Большой Покровской коснется участка от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской. Изюминкой проекта должна стать площадка около ДК им. Свердлова, где будет представлена историческая кладка улицы.

Кроме того, на этой неделе начались работы по благоустройству территории вокруг Мещерского озера. В береговой зоне началась вырубка дикорастущих кустарников, срезка грунта и планировка территории под будущее благоустройство.

Эти общественные пространства в 2017 году получают финансирование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».