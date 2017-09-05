Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
17:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На Большой Покровской снимают брусчатку

Улицу Большая Покровская начали реконструировать в Нижнем Новгороде.

Источник: Аргументы и факты

Реконструкция улицы Большая Покровская началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

На Большой Покровской в районе Театральной площади развернут строительный городок, рабочие начали снимать брусчатку — на сегодняшний день демонтировано около 300 кв.м брусчатки и дождеприемных лотков, готовится основание для нового покрытия. На следующей неделе ожидается прибытие первых партий гранита, который будет уложен на главной городской пешеходной улице.

В перечень работ по благоустройству Большой Покровской входит замена существующего брусчатого покрытия на гранитное площадью около 16 тыс кв.м, обновление системы водоотводных лотков и водоприемных решеток, посадка лип, ремонт цветника и подворных стенок на Театральной площади, восстановление газона, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм: скамеек, урн, парковочных столбиков. Благоустройство Большой Покровской коснется участка от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской. Изюминкой проекта должна стать площадка около ДК им. Свердлова, где будет представлена историческая кладка улицы.

Кроме того, на этой неделе начались работы по благоустройству территории вокруг Мещерского озера. В береговой зоне началась вырубка дикорастущих кустарников, срезка грунта и планировка территории под будущее благоустройство.

Эти общественные пространства в 2017 году получают финансирование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Также продолжается реконструкция транспортной развязки на площади Киселева — благоустройство этого общественного пространства запланировано на 2018 год, а в этом году там проходят масштабные работы по обновлению транспортной развязки. На сегодняшний день завершена перекладка трамвайных путей, в местах пересечения рельсов с автомобильными дорогами уложены железобетонные плиты. Ремонт ливневой канализации выполнен на 50−60%: готовы колодцы, дождеприемники, рабочие ведут трубы к основному коллектору. Завершена прокладка подземных кабелей. Следующим шагом станет уже укладка дорожного покрытия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ошибочная операция. Хирурги забыли марлевый тампон в голове у ребенка
Стрельба в подмосковной школе. Главное
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
Стоимость золота приблизилась к максимуму за год
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь