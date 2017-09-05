На Большой Покровской снимают брусчатку
Улицу Большая Покровская начали реконструировать в Нижнем Новгороде.
Улицу Большая Покровская начали реконструировать в Нижнем Новгороде.
Реконструкция улицы Большая Покровская началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
На Большой Покровской в районе Театральной площади развернут строительный городок, рабочие начали снимать брусчатку — на сегодняшний день демонтировано около 300 кв.м брусчатки и дождеприемных лотков, готовится основание для нового покрытия. На следующей неделе ожидается прибытие первых партий гранита, который будет уложен на главной городской пешеходной улице.
В перечень работ по благоустройству Большой Покровской входит замена существующего брусчатого покрытия на гранитное площадью около 16 тыс кв.м, обновление системы водоотводных лотков и водоприемных решеток, посадка лип, ремонт цветника и подворных стенок на Театральной площади, восстановление газона, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм: скамеек, урн, парковочных столбиков. Благоустройство Большой Покровской коснется участка от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской. Изюминкой проекта должна стать площадка около ДК им. Свердлова, где будет представлена историческая кладка улицы.
Кроме того, на этой неделе начались работы по благоустройству территории вокруг Мещерского озера. В береговой зоне началась вырубка дикорастущих кустарников, срезка грунта и планировка территории под будущее благоустройство.
Эти общественные пространства в 2017 году получают финансирование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Также продолжается реконструкция транспортной развязки на площади Киселева — благоустройство этого общественного пространства запланировано на 2018 год, а в этом году там проходят масштабные работы по обновлению транспортной развязки. На сегодняшний день завершена перекладка трамвайных путей, в местах пересечения рельсов с автомобильными дорогами уложены железобетонные плиты. Ремонт ливневой канализации выполнен на 50−60%: готовы колодцы, дождеприемники, рабочие ведут трубы к основному коллектору. Завершена прокладка подземных кабелей. Следующим шагом станет уже укладка дорожного покрытия.