Погребальную маску Тутанхамона увидят посетители выставки в Национальном художественном музее

Экспозиция разместится в четырех залах и познакомит с богатством и историей цивилизации, полной загадок и мифов. Среди более 300 экспонатов — погребальная маска Тутанхамона, загадочный Сфинкс, статуя божества Ку, мумии, ювелирные украшения, саркофаги, амулеты и папирусы, выполненные в соответствии с технологиями того времени, и многое другое.