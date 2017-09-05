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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Погребальную маску Тутанхамона увидят посетители выставки в Национальном художественном музее

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погребальную маску Тутанхамона увидят посетители выставки «Сокровища Древнего Египта», которая откроется в Национальном художественном музее 9 сентября, сообщили БЕЛТА в музее.

Источник: БЕЛТА

Экспозиция разместится в четырех залах и познакомит с богатством и историей цивилизации, полной загадок и мифов. Среди более 300 экспонатов — погребальная маска Тутанхамона, загадочный Сфинкс, статуя божества Ку, мумии, ювелирные украшения, саркофаги, амулеты и папирусы, выполненные в соответствии с технологиями того времени, и многое другое.

Выставка разделена на шесть тематических зон. Проходя по залам, посетители узнают о повседневной жизни древних египтян, увидят, как велось сельское хозяйство, получат представление о военных технологиях и кораблестроении, познакомятся с династиями правителей, а также раскроют секреты культа загробной жизни.

Выставка будет работать по 10 декабря.

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