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14:23 (мск), источник: Meduza

Как сейчас выглядит Пушкинский музей в Москве. Фотография

13 сентября в московском музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется большая выставка современная китайского художника Цая Гогяна, приуроченная к столетию революции 1917 года.

Часть этой выставки — огромная инсталляция «Осень», которая располагается прямо у входа в музей и отсылает к фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”». Сейчас инсталляция выглядит так; к открытию выставки сквозь гору из детских колясок «прорастут» березы.

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