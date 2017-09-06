Как сейчас выглядит Пушкинский музей в Москве. Фотография
13 сентября в московском музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется большая выставка современная китайского художника Цая Гогяна, приуроченная к столетию революции 1917 года.
13 сентября в московском музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется большая выставка современная китайского художника Цая Гогяна, приуроченная к столетию революции 1917 года.
Часть этой выставки — огромная инсталляция «Осень», которая располагается прямо у входа в музей и отсылает к фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”». Сейчас инсталляция выглядит так; к открытию выставки сквозь гору из детских колясок «прорастут» березы.