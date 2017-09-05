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21:54 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Герцогиня Кембриджская выиграла суд о ее фотографиях топлес

Герцог и герцогиня Кембриджские выиграли судебное дело против журнала Closer, опубликовавшего в сентябре 2012 года фотографии Кейт с обнаженной грудью. Суд обязал издание выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 100 тыс. евро.

Источник: AP 2017

Суд, прошедший во Франции, постановил, что фотографии, сделанные во время отдыха в Провансе, стали вмешательством в частную жизнь.

Помимо этого, судья оштрафовала работников журнала Closer более чем на 100 тыс. евро — это максимально возможная сумма штрафа.

Принц Уильям и Кейт в качестве компенсации получат по 50 тыс. евро.

Изначально адвокаты королевской семьи требовали 1,6 млн евро.

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Также судья приняла решение, что газета La Provence должна выплатить компенсацию в 3 тыс. евро за публикацию фотографий герцогини в купальном костюме.

Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская была запечатлена с обнаженной грудью у плавательного бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских в замке во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.

Публикации вызвали массовое возмущение в Британии, британские СМИ принципиально отказались публиковать эти снимки.

Королевская семья также была разгневана публикацией фотографий и инициировала судебное разбирательство.

По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых бывший редактор Closer, издатель La Provence и фотографы. Слушания дела начались в мае.

Всех шестерых признали виновными по предъявленным обвинениям в публикации фотографий.

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Как передает Франс-пресс, адвокат ответчиков Пол Альберт Ивейнс настаивал, что снимки представляли пару «в положительном образе» и критиковал «англосаксонскую аргументацию о возмещении ущерба».

Редактор журнала Closer Лоранс Пио ранее настаивала, что не видит вреда в публикации фото, добавив, что их никак нельзя назвать шокирующими.

По словам адвоката герцога и герцогини Кембриджских, публикация фотографий была особенно болезненной для принца Уильяма, учитывая как папарацци преследовали его мать — принцессу Диану, пишет Франс пресс.

Многие считают, что папарацци отчасти виновны в смерти Дианы, так как водитель ее машины в момент аварии ехал на большой скорости, чтобы оторваться от репортеров.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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