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17:57 (мск), источник: РИА Крым

Основной купол Соборной мечети в Симферополе построят к концу года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). Основной купол строящейся в Симферополе Соборной мечети возведут к концу 2017 года. Об этом журналистам после посещения стройплощадки сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Начата заливка основных несущих колонн купола. В течение двух недель будут установлены 24 малых купола», — сказал он.

Кроме того, добавил парламентарий, к концу года строители завершат кровельные работы в административном здании и гостевом домике. Черепица для этого поставляется из-за рубежа.

Бальбек отметил, что строительство мечети идет по графику, работы проводятся на высоком уровне.

Открыть Соборную мечеть планируется 21 апреля 2019 года, в пятую годовщину издания указа президента России Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма.

Культовое сооружение строят на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Оно будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 м) с 28-метровым куполом и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре 50-метровых минарета. Рассчитана она на 2,6 тыс человек.

Строительство объекта оценивается почти в 4 млрд рублей.

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