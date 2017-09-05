Основной купол Соборной мечети в Симферополе построят к концу года

Кроме того, добавил парламентарий, к концу года строители завершат кровельные работы в административном здании и гостевом домике. Черепица для этого поставляется из-за рубежа.

Культовое сооружение строят на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Оно будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 м) с 28-метровым куполом и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре 50-метровых минарета. Рассчитана она на 2,6 тыс человек.