Молдаванин проехал на велосипеде 4000 километров
Житель Молдовы совершил путешествие, о котором многие только мечтают. На своем велосипеде он проехал до Гибралтарского пролива.
Житель Молдовы совершил путешествие, о котором многие только мечтают. На своем велосипеде он проехал до Гибралтарского пролива.
При себе он имел
Целью путешественника было прохождение Пути Иакова, по которому шли паломники через разные страны Европы, чтобы добраться до гробницы апостола Иакова в Испании. Этот путь стал известен из книги Пауло Коэльо «Дневник мага».
Путешественник говорит, что тренировки в подобных путешествиях — не главное.