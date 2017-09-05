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18:16 (мск), источник: Actualitati.md

Молдаванин проехал на велосипеде 4000 километров

Житель Молдовы совершил путешествие, о котором многие только мечтают. На своем велосипеде он проехал до Гибралтарского пролива.

Источник: Actualitati.md

При себе он имел всего-навсего рюкзак, палатку, спальный мешок и немного денег. Точкой старта стал север Италии, а первый день закончился с показателем 108 км на спидометре, и он доехал до Франции, пишет noi.md.

Целью путешественника было прохождение Пути Иакова, по которому шли паломники через разные страны Европы, чтобы добраться до гробницы апостола Иакова в Испании. Этот путь стал известен из книги Пауло Коэльо «Дневник мага».

Путешественник говорит, что тренировки в подобных путешествиях — не главное.

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(Видео) Молдаванин проехал на велосипеде 4000 километров
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