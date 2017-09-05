Сильная жара и непогода ожидают казахстанцев в среду, 6 сентября

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 6 сентября по всей территории Казахстана синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В ближайшие сутки с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквал, порывистый ветер. Лишь на западе республики погода без осадков. На северо-западе ночью и утром местами туман.

Днём в Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской областях ожидается сильная жара. А в Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, на большей части Костанайской, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане облачно, местами ожидается дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов тепла, днём 26−28 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 31−33 градусов.

В Акмолинской области облачно, осадки, гроза. Температура воздуха ночью 9−14 градусов тепла. Днём от 18 до 23 градусов тепла.

В Актюбинской области малооблачно, осадков не будет. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 22−27 градусов.

В Алматинской области облачно, осадков не ожидается. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Ночью от 16 до 21 градусов, днём от 29 до 34 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 26 до 31 градуса по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём местами пройдут дожди с грозами, а также ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов ночью и до 30−35 градусов тепла днём.

В Жамбылской области синоптики обещают дождь, грозу, местами ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, днём возможен град, шквал. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов ночью, от 30 до 35 градуса тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов тепла, днём от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области пройдут дожди с грозами, местами усилится ветер 15−20 м/с, днем возможен град. Ночью температура воздуха 15−20 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25.

В Костанайской области дожди с грозой, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, ночью в отдельных районах — туман. Ночью на территории региона ожидается от +7 до +12 градусов по Цельсию, днём от +18 до +23.

В Кызылординской области малооблачно, днём ожидается дождь с грозой, местами усилится ветер до 15−20 м/с, возможен град, шквал. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днём от +29 до +34 градуса.

В Мангыстауской области солнечно. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 28 до 33 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области ожидаются дожди с грозами, местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью и от +22 до +27 днём.

В Северо-Казахстанской области осадки, гроза. Ожидается усиление ветра до 15−20, порывы до 23−28 м/с, возможен град, шквал. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днём от +11 до +16 градусов по Цельсию.