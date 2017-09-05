Что нужно сделать чтобы попасть в Акорду

«Глядя на Акорду, создается впечатление, что этот государственный объект окутан тайной за семью печатями. Но это лишь на первый взгляд. В этом посте мы расскажем вам о том, как можно будет посетить главное здание страны», — пишут в медиацентре акимата Астаны.

Посетить Акорду можно, собрав группу желающих, или же купить тур на экскурсию по достопримечательностям Астаны.

Нужно позвонить по номеру 8 (7172)74−55−24 и убедиться в возможности посещения резиденции.

Особо отмечается, что экспонаты руками трогать нельзя.

Акорда входит в топ-10 самых красивых резиденций мира и является всего лишь третьей, открытой для всех желающих.