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21:32 (мск), источник: Nur.kz

Что нужно сделать чтобы попасть в Акорду

Что нужно сделать, чтобы посетить резиденцию президента Республики Казахстан, рассказали в медиацентре акимата Астаны, сообщает NUR.KZ.

«Глядя на Акорду, создается впечатление, что этот государственный объект окутан тайной за семью печатями. Но это лишь на первый взгляд. В этом посте мы расскажем вам о том, как можно будет посетить главное здание страны», — пишут в медиацентре акимата Астаны.

Посетить Акорду можно, собрав группу желающих, или же купить тур на экскурсию по достопримечательностям Астаны.

Нужно позвонить по номеру 8 (7172)74−55−24 и убедиться в возможности посещения резиденции.

Особо отмечается, что экспонаты руками трогать нельзя.

Акорда входит в топ-10 самых красивых резиденций мира и является всего лишь третьей, открытой для всех желающих.

«Здесь принимаются важные решения страны. Тут были самые влиятельные политика мира. Сюда же можете войти и вы! Сооруженное в 2004 году главное здание страны уже не является закрытым государственным объектом. С недавних пор по инициативе президента Акорда открыта для каждого желающего! Правда есть несколько простых условий, при соблюдении которых вы можете посетить резиденцию. Экскурсия в Акорду должна быть групповой, попасть одному сюда не получится. Посещение резиденции возможно в то время, когда президент в отъезде» — комментируют в медиацентре.

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