Воронежских художников пригласили на конкурс автопортретов

Бесплатный конкурс автопортретов для молодых художников «Не селфи» пройдет в Воронежской области. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, сообщили организаторы. Лучшие работы участников представят на выставке в книжном клубе «Петровский», а победители выиграют сертификаты на покупку художественных материалов.

Цель конкурса — обратить внимание на тему автопортрета в современности. Работы можно присылать в жанре автопортрета всех видов и техник изобразительного искусства. Также приветствуются эксперименты. От одного участника на конкурс принимается одна работа. Возраст участников — от 16 до 35 лет. Образование не имеет значения.

В жюри конкурса художник Алексей Загородных, преподаватель факультета живописи Академии искусств и художник Александра Коденцева, искусствовед и ученый секретарь музея Николая Крамского Наталья Бакина, художник Евгений Камбалин и преподаватель колледжа «Номос» художник Александра Макиева.

С подробной информацией о конкурсе и требованиям к заявке можно ознакомиться здесь.