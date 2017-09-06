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08:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежских художников пригласили на конкурс автопортретов

Лучшие работы представят в книжном клубе «Петровский».

Бесплатный конкурс автопортретов для молодых художников «Не селфи» пройдет в Воронежской области. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, сообщили организаторы. Лучшие работы участников представят на выставке в книжном клубе «Петровский», а победители выиграют сертификаты на покупку художественных материалов.

Цель конкурса — обратить внимание на тему автопортрета в современности. Работы можно присылать в жанре автопортрета всех видов и техник изобразительного искусства. Также приветствуются эксперименты. От одного участника на конкурс принимается одна работа. Возраст участников — от 16 до 35 лет. Образование не имеет значения.

В жюри конкурса художник Алексей Загородных, преподаватель факультета живописи Академии искусств и художник Александра Коденцева, искусствовед и ученый секретарь музея Николая Крамского Наталья Бакина, художник Евгений Камбалин и преподаватель колледжа «Номос» художник Александра Макиева.

С подробной информацией о конкурсе и требованиям к заявке можно ознакомиться здесь.

В сентябре в Воронеже также пройдет художественный пленэр «Талантливый Воронеж». Он состоится на Адмиралтейской площади 14 сентября. Воронежские власти подали заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» на рекорд «Самый массовый пленэр в России».

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