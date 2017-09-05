Выяснилось, для чего в казахстанских учебниках появились «бутявка» и «кукуся»

Вот какое разъяснение дали в центре в связи с этим. «Уважаемые родители! Впервые “тарабарский язык” использовал Льюис Кэрролл в “Алисе в стране чудес”. Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — Лингвистическая сказка. Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее. Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе. Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые. Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в госведомстве.