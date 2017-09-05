Выяснилось, для чего в казахстанских учебниках появились «бутявка» и «кукуся»
Республиканский
Республиканский
Ранее в соцсетях и мессенджере WhatsApp появились снимки учебника по литературе. Внимание пользователей привлек текст на одной из страниц — он пестрил непонятными словами: «бутявка», «кукуся», «калуша», «отпызявила», «мырдявость» и другие.
Вот какое разъяснение дали в центре в связи с этим. «Уважаемые родители! Впервые “тарабарский язык” использовал Льюис Кэрролл в “Алисе в стране чудес”. Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — Лингвистическая сказка. Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее. Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе. Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые. Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в госведомстве.
Возмущение пользователей также вызвали распространяемые в WhatsApp фотографии некоего учебника по математике, который выдают за казахстанский.
Как оказалось, это снимок страницы из книги российского детского писателя, а вовсе не учебник.
«Уважаемые родители! По WhatsApp распространяется недостоверная информация: снимок страницы из книги российского детского писателя Григория Остера “Школа ужасов” 2001 года выпуска выдается за фото казахстанского учебника по математике. Казахстанцев возмутило содержание задач. Но это — занимательные задачи для школьников начальных классов, которые писатель сочинил как дополнительный материал, и к казахстанским учебникам по математике он не имеет никакого отношения. Будьте более избирательны, не доверяйте “новостям” такого рода», — проинформировали в центре «Учебник».