В августе почти 7 тысяч волгоградцев перешли на «Волну»

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В их числе — 6,8 тысяч транспортных карт, которые были приобретены в августе. По сравнению с июлем 2017 года этот показатель вырос более чем на 40%.

Электронными картами, позволяющими экономить на оплате проезда от 10% до 50%, горожане стали пользоваться с января текущего года. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда стартовало в рамках реализации комплексной транспортной схемы. Удобный и экономически выгодный инструмент позволил упростить и ускорить процесс расчетов за поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Как пояснили в мэрии, с возвращением волгоградцев из отпусков и с дач количество подключаемых к автоматизированной системе транспортных карт стало увеличиваться. К концу августа оно достигло 6,8 тысяч экземпляров, из них более 1,4 тысячи — это школьные проездные билеты на месяц.