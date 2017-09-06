Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Уральские пельмени» проиграли — Мясников запустил свое шоу
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
7 имен, которые означают «счастье» или «удача»
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10Акупунктура для собак и кошек
10:15 (мск), источник: РИАЦ

В августе почти 7 тысяч волгоградцев перешли на «Волну»

Общее количество транспортных карт «Волна», приобретенных волгоградцами для оплаты проезда в общественном транспорте, превысило отметку в 87,5 тысяч.

Источник: РИАЦ

В их числе — 6,8 тысяч транспортных карт, которые были приобретены в августе. По сравнению с июлем 2017 года этот показатель вырос более чем на 40%.

Электронными картами, позволяющими экономить на оплате проезда от 10% до 50%, горожане стали пользоваться с января текущего года. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда стартовало в рамках реализации комплексной транспортной схемы. Удобный и экономически выгодный инструмент позволил упростить и ускорить процесс расчетов за поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Как пояснили в мэрии, с возвращением волгоградцев из отпусков и с дач количество подключаемых к автоматизированной системе транспортных карт стало увеличиваться. К концу августа оно достигло 6,8 тысяч экземпляров, из них более 1,4 тысячи — это школьные проездные билеты на месяц.

Начали приобретать электронные проездные билеты и студенты — в августе по действовавшим студенческим билетам подключено к системе порядка 400 фиолетовых карт «Волна». Рост числа студенческих электронных билетов ожидается в сентябре, когда первокурсники получат студенческие билеты, подтверждающие их право на льготный проезд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Работников отделения «Сбербанка» в Волгограде эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем говорить»
Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь