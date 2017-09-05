Москва встала в девятибалльных пробках из-за дождя

Источник: РИА Новости

Так, снижение скорости потока автотранспорта зафиксировано на внешней стороне МКАД на северо-западе, юго-востоке и юго-западе и на внутренней — на западе и юго-востоке. На ТТК движение затруднено в обоих направлениях на севере, юго-востоке, юго-западе и западе магистрали.

При этом по данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, Садовое кольцо загружено на севере и юго-западе в обоих направлениях, по внутренней стороне — на юго-востоке. «Зафиксированы низкие скорости в область на Варшавском шоссе от Нахимовского до Балаклавского проспекта», — говорится в сообщении центра, опубликованном в Twitter.