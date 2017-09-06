Три участка трассы «Курск-Воронеж» отремонтировали досрочно

Дорожники завершили работы на объектах на два месяца раньше запланированного срока.

На участке трассы с 367 по 372 км, находящемся вблизи села Архангельское Аннинского района, ликвидировали колейность, восстановили изношенное дорожное покрытие. Также специалисты довели ширину проезжей части до 8 метров, укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку. На участке автодороги установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики, металлические барьерные ограждения.

Ремонт также завершили на участках с 345 по 353 км и с 398 по 401 км. На объектах обновили верхний слой дорожного покрытия. При производстве работ использовали специальную асфальтобетонную пропитку, которая предотвращает термоокислительное старение асфальтобетона и возникновение эрозии, блокирует процесс шелушения, отметили в «Черноземуправтодоре». Также, по словам специалистов, пропитка препятствует проникновению внутрь асфальтобетона воды и газа.

Ранее дорожники сообщили, что четыре участка трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» также отремонтировали досрочно и ввели в эксплуатацию. Работы на объектах завершились примерно на месяц раньше планируемого срока. Один из обновлённых участков дороги расположен в Новоусманском районе, остальные три — в Эртильском районе.