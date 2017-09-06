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12:40 (мск), источник: Популярная механика

Найдена область в мозге шизофреников, где формируются призрачные «голоса»

Ученые впервые четко определили область в головном мозге людей, страдающих шизофренией, ответственную за образование призрачных голосов, которые слышат больные.

Источник: Популярная механика

Шизофрения — это серьезное психическое заболевание. Больные ей испытывают целый ряд симптомов, включая галлюцинации, мании и спутанные мысли. Пожалуй, самыми известными среди них являются голоса, также известные как слуховые вербальные галлюцинации (СВГ), их испытывают 70% больных шизофренией на той или иной стадии болезни.

В качестве одного из средств избавления от этого симптома иногда используется транскраниальная магнитная стимуляция, испускающая магнитные импульсы в мозг. Она показала свою эффективность в случае серьезных психиатрических расстройств, но есть недостаток контрольных испытаний, показывающих их действие в случае СВГ.

Группа французских исследователей работала с 26 пациентами, которые получали активное лечение ТКМС, и 33-мя, служившими контрольной группой. Они получали плацебо. Пациенты с реальным лечением получали высокочастотные магнитные импульсы по две сессии в день в течение двух дней. С помощью МРТ импульсы посылали в определенную область мозга в височной доле, которая ассоциируется с языком.

После двух недель лечения пациентов подвергли оценочным тестам. 34,6% больных, получивших ТКМС, продемонстрировали 30% снижение в количестве слуховых вербальных галлюцинаций.

Это первое исследование подобного рода, которое было направлено на конкретную зону в мозге и показало значительные результаты. Теперь мы знаем, где конкретно образуются призрачные голоса, а также, что с ними делать.

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