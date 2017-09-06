Найдена область в мозге шизофреников, где формируются призрачные «голоса»
Ученые впервые четко определили область в головном мозге людей, страдающих шизофренией, ответственную за образование призрачных голосов, которые слышат больные.
Ученые впервые четко определили область в головном мозге людей, страдающих шизофренией, ответственную за образование призрачных голосов, которые слышат больные.
Шизофрения — это серьезное психическое заболевание. Больные ей испытывают целый ряд симптомов, включая галлюцинации, мании и спутанные мысли. Пожалуй, самыми известными среди них являются голоса, также известные как слуховые вербальные галлюцинации (СВГ), их испытывают 70% больных шизофренией на той или иной стадии болезни.
В качестве одного из средств избавления от этого симптома иногда используется транскраниальная магнитная стимуляция, испускающая магнитные импульсы в мозг. Она показала свою эффективность в случае серьезных психиатрических расстройств, но есть недостаток контрольных испытаний, показывающих их действие в случае СВГ.
Группа французских исследователей работала с 26 пациентами, которые получали активное лечение ТКМС, и 33-мя, служившими контрольной группой. Они получали плацебо. Пациенты с реальным лечением получали высокочастотные магнитные импульсы по две сессии в день в течение двух дней. С помощью МРТ импульсы посылали в определенную область мозга в височной доле, которая ассоциируется с языком.
После двух недель лечения пациентов подвергли оценочным тестам. 34,6% больных, получивших ТКМС, продемонстрировали 30% снижение в количестве слуховых вербальных галлюцинаций.
Это первое исследование подобного рода, которое было направлено на конкретную зону в мозге и показало значительные результаты. Теперь мы знаем, где конкретно образуются призрачные голоса, а также, что с ними делать.