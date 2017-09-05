Погода в Башкирии на 6 сентября: до +26 градусов и дождь с грозой
Бабье лето не спешит приходить в республику.
Бабье лето не спешит приходить в республику.
6 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах пройдут ливни с грозой. Ветер северный 7−12 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 17 м/с.
Как сообщили в Башгидромете, температура воздуха ночью составит +7−12 градусов, днем воздух прогреется до +16−21 градусов, в южных районах Башкирии возможно потепление до +26 градусов.
— На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500−1000 м, — уточнили в