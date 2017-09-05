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20:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 6 сентября: до +26 градусов и дождь с грозой

Бабье лето не спешит приходить в республику.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 66% 755 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

6 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах пройдут ливни с грозой. Ветер северный 7−12 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 17 м/с.

Как сообщили в Башгидромете, температура воздуха ночью составит +7−12 градусов, днем воздух прогреется до +16−21 градусов, в южных районах Башкирии возможно потепление до +26 градусов.

— На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500−1000 м, — уточнили в пресс-службе МЧС республики.

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