Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»
Депутат Госдумы,
Депутат Госдумы,
Об этом она написала во «Вконтакте».
«В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования “Матильды”, которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», — написала депутат.
По словам Поклонской, среди документов у нее имеются «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства».
«Выделяли конкретно под фильм “Матильда”. Все эти документы передам в правоохранительные органы», — подчеркнула она.