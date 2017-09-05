Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

Об этом она написала во «Вконтакте».

«В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования “Матильды”, которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», — написала депутат.

По словам Поклонской, среди документов у нее имеются «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства».