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20:40 (мск), источник: Газета.Ру

Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Источник: РИА "Новости"

Об этом она написала во «Вконтакте».

«В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования “Матильды”, которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», — написала депутат.

По словам Поклонской, среди документов у нее имеются «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства».

«Выделяли конкретно под фильм “Матильда”. Все эти документы передам в правоохранительные органы», — подчеркнула она.

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