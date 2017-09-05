Почетного звания «Минчанин года» удостоен дирижер Виктор Бабарикин

За высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска по результатам работы за 2016/2017 год почетное звание присвоено в 13 номинациях. Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса «Минчанин года» состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Им будут вручены дипломы и нагрудные знаки. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска.

В области промышленности звания «Минчанин года» удостоен директор хлебозавода «Автомат» КПУП «Минскхлебпром» Анатолий Локтыш; в области транспорта и связи — директор — главный конструктор УП «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш» Олег Быцко; в области строительства — генеральный директор ОАО «Строительный трест № 1» Владимир Бублик; в области жилищно-коммунального хозяйства — первый заместитель главы администрации Советского района Минска Алла Санковская.

В области здравоохранения почетного звания удостоен врач-хирург, заведующий отделом нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки УЗ «9-я городская клиническая больница» Олег Калачик; в области высшего образования и науки — заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета Владимир Саечников; в области среднего образования — учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» Наталия Мысливец; в области культуры — главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Виктор Бабарикин; в области физической культуры, спорта и туризма — тренер-преподаватель ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома» Эдуард Дубров.