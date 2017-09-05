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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Почетного звания «Минчанин года» удостоен дирижер Виктор Бабарикин

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетного звания «Минчанин года» в числе 13 жителей столицы удостоен главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Виктор Бабарикин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

За высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска по результатам работы за 2016/2017 год почетное звание присвоено в 13 номинациях. Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса «Минчанин года» состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Им будут вручены дипломы и нагрудные знаки. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска.

В области промышленности звания «Минчанин года» удостоен директор хлебозавода «Автомат» КПУП «Минскхлебпром» Анатолий Локтыш; в области транспорта и связи — директор — главный конструктор УП «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш» Олег Быцко; в области строительства — генеральный директор ОАО «Строительный трест № 1» Владимир Бублик; в области жилищно-коммунального хозяйства — первый заместитель главы администрации Советского района Минска Алла Санковская.

В области здравоохранения почетного звания удостоен врач-хирург, заведующий отделом нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки УЗ «9-я городская клиническая больница» Олег Калачик; в области высшего образования и науки — заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета Владимир Саечников; в области среднего образования — учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» Наталия Мысливец; в области культуры — главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Виктор Бабарикин; в области физической культуры, спорта и туризма — тренер-преподаватель ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома» Эдуард Дубров.

Также звания удостоены в сфере социальной защиты населения — инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» Михаил Бойко; в сфере торговли, общественного питания — кондитер 5-го разряда кондитерского участка хлебозавода № 5 КПУП «Минскхлебпром» Светлана Алешкевич; в сфере бытового обслуживания — парикмахер-модельер, директор салона красоты «Театр причесок» частного предприятия «Ятковик» Анастасия Яткова; в правоохранительной сфере, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, силовых структурах — командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Вадим Литвинов.

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