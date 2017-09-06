Человек продолжает эволюционировать, заявляют генетики

Источник: AP 2017

«Следы этого было найти крайне трудно, но мы нашли намеки на то, что естественный отбор продолжает работать среди современных популяций людей», — заявил Джозеф Пикрелл, генетик из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

Сегодня биологи и эволюционисты активно дискутируют о том, прекратилась ли эволюция человека после того, как наши предки изобрели орудия труда и перешли к жизни в больших обществах себе подобных.

Часть ученых считает, что биологическая эволюция замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и их вероятность продолжить свой род начала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения.

Читайте также Илон Маск рассказал, что является главной угрозой для человечества

Другие эволюционисты усомнились в этом, и за последние два десятилетия было проведено несколько экспериментов и исследований, в рамках которых биологи проверили, как менялся геном человечества в целом на протяжении нескольких сотен или тысяч лет. Эти наблюдения зачастую приводили к противоречивым результатам, что не добавляло уверенности в том, что эволюция продолжается.

Пикрелл и его коллеги нашли новые свидетельства того, что «дарвиновский» отбор все же продолжает работать среди человечества, проанализировав геномы свыше 160 тысяч жителей Великобритании и США, недавно принимавших участие в различных генетических исследованиях.

Анализируя их ДНК, ученые опирались на простую эволюционную закономерность — чем дольше живет особь и чем лучше ее здоровье, тем больше она может оставить потомства. Соответственно, чем больше у нее будет потомков, тем выше вероятность того, что они передадут свои гены своим детям и ее линия продолжит свое существование, а носители «плохих» версий генов вымрут.

Руководствуясь этой идеей, ученые сравнивали между собой наборы мутаций в ДНК людей из семей долгожителей и британцев и американцев с относительно короткой или нормальной продолжительностью жизни, и пытались понять, как часто встречаются «вредные» мутации в их генах. Если этих мутаций будет меньше в ДНК долгожителей, то это будет означать, что естественный отбор продолжает работать, а отсутствие различий в их числе будет говорить об обратном.

Читайте также Опровергнута главная причина происхождения человека

Генетикам удалось найти несколько десятков генов, для которых подобные различия были характерны. Больше всего это было заметно для двух участков ДНК — гена APOE, мутации в котором заметно повышают вероятность развития болезни Альцгеймера, и в гене CHRNA3, связанным с предрасположенностью к активному курению у мужчин.

«Плохие» версии этих генов, как отмечают ученые, значительно реже встречались у американцев и британцев, которые смогли дожить до 70 лет или чьи родители или предки считались долгожителями. Аналогичным образом вели себя многие другие гены, связанные с лишним весом, астмой, атеросклерозом и рядом других проблем со здоровьем, а также ранним началом половой жизни.