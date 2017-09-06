Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
7 имен, которые означают «счастье» или «удача»
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
"Шик в храме": Сеть обсуждает наряд Рудковской для венчания - СМИ
СМИ: 41-летняя Гусева в бикини показала фигуру
В России ужесточат санкции за долги за свет
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
9Празднование Курбан-байрама
00:25 (мск), источник: РИА Новости

Человек продолжает эволюционировать, заявляют генетики

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Масштабный генетический анализ ДНК жителей Великобритании и США показывает, что биологическая эволюция человечества не остановилась и что число носителей «вредных» версий генов, связанных с болезнями, продолжает постепенно падать под действием естественного отбора, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

Источник: AP 2017

«Следы этого было найти крайне трудно, но мы нашли намеки на то, что естественный отбор продолжает работать среди современных популяций людей», — заявил Джозеф Пикрелл, генетик из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

Сегодня биологи и эволюционисты активно дискутируют о том, прекратилась ли эволюция человека после того, как наши предки изобрели орудия труда и перешли к жизни в больших обществах себе подобных.

Часть ученых считает, что биологическая эволюция замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и их вероятность продолжить свой род начала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения.

Читайте также
Илон Маск рассказал, что является главной угрозой для человечества

Другие эволюционисты усомнились в этом, и за последние два десятилетия было проведено несколько экспериментов и исследований, в рамках которых биологи проверили, как менялся геном человечества в целом на протяжении нескольких сотен или тысяч лет. Эти наблюдения зачастую приводили к противоречивым результатам, что не добавляло уверенности в том, что эволюция продолжается.

Пикрелл и его коллеги нашли новые свидетельства того, что «дарвиновский» отбор все же продолжает работать среди человечества, проанализировав геномы свыше 160 тысяч жителей Великобритании и США, недавно принимавших участие в различных генетических исследованиях.

Анализируя их ДНК, ученые опирались на простую эволюционную закономерность — чем дольше живет особь и чем лучше ее здоровье, тем больше она может оставить потомства. Соответственно, чем больше у нее будет потомков, тем выше вероятность того, что они передадут свои гены своим детям и ее линия продолжит свое существование, а носители «плохих» версий генов вымрут.

Руководствуясь этой идеей, ученые сравнивали между собой наборы мутаций в ДНК людей из семей долгожителей и британцев и американцев с относительно короткой или нормальной продолжительностью жизни, и пытались понять, как часто встречаются «вредные» мутации в их генах. Если этих мутаций будет меньше в ДНК долгожителей, то это будет означать, что естественный отбор продолжает работать, а отсутствие различий в их числе будет говорить об обратном.

Читайте также
Опровергнута главная причина происхождения человека

Генетикам удалось найти несколько десятков генов, для которых подобные различия были характерны. Больше всего это было заметно для двух участков ДНК — гена APOE, мутации в котором заметно повышают вероятность развития болезни Альцгеймера, и в гене CHRNA3, связанным с предрасположенностью к активному курению у мужчин.

«Плохие» версии этих генов, как отмечают ученые, значительно реже встречались у американцев и британцев, которые смогли дожить до 70 лет или чьи родители или предки считались долгожителями. Аналогичным образом вели себя многие другие гены, связанные с лишним весом, астмой, атеросклерозом и рядом других проблем со здоровьем, а также ранним началом половой жизни.

В дальнейшем генетики планируют проанализировать еще более крупные банки ДНК, что поможет им найти другие гены, на которые продолжает влиять эволюция, и понять, в какую сторону движется человечество сегодня и что «дирижирует» его развитием.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стали известны подробности стрельбы в подмосковной школе
Путин: трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией
Стрельба в подмосковной школе. Главное
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
Госдеп: США надеются избежать ответные меры со стороны России
CNN: Клинтон обвинила Сандерса в нанесении ущерба своей кампании
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Стоимость золота приблизилась к максимуму за год
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь