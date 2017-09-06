Художница рисует пачки чипсов и бутерброды, которые хочется немедленно съесть

В основном на натюрмортах можно увидеть чипсы, крекеры, лапшу быстрого приготовления и бутерброды. Вид у привычных продуктов настолько аппетитный, что хочется сразу же съесть их.

Каждое произведение снабжено таймером. Если он не врет, то получается, что девушка тратит на «приготовление» чипсов столько же времени, сколько нужно, чтобы приготовить обед на огромную компанию.