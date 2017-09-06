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02:11 (мск), источник: Газета.Ру

Режиссер новых «Звездных войн» покинул должность

Режиссер спин-оффа «Звездных войн» Колин Треворроу покинул должность, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявления компаний Lucasfilm и Disney.

Источник: AP 2017
Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме.
Lucasfilm

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна, автора пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» по оригинальной идее Джоан Роулинг.

В июне из-за «творческих разногласий» из проекта ушли режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер.

Ранее СМИ сообщали, что Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм 2017 года.

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