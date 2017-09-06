Режиссер новых «Звездных войн» покинул должность
Режиссер
Режиссер
Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме.
Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна, автора пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» по оригинальной идее Джоан Роулинг.
Ранее СМИ сообщали, что Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм 2017 года.