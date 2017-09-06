Драмтеатр ищет двойников Моцарта среди омичей
Омский академический театр драмы приглашает омичей на премьеру «Амадей».
Омский академический театр драмы приглашает омичей на премьеру «Амадей».
Спектакль активно рекламируется в социальных сетях и уже собирает восторги относительно сценографии и костюмов спектакля.
«Костюмы не исторические, это специально смоделированная художником среда. Мы задались вопросом, что если бы венский двор существовал в наше время, но со своими традициями, титулами и прочей неотъемлемой атрибутикой императорского дворца. Фантастичная задумка отразилась и в декорациях», — пояснил художник спектакля «Амадей», известный мастер Олег Головко.
Премьера спектакля состоится 19 и 20 сентября. Режиссер — Анджей Бубень. Амадей Моцарт — Игорь Костин. В рамках
«Ваш знакомый как две капли воды похож на великого композитора? Или граффити рядом с вашим домом напоминает афишу спектакля “Амадей”? А может, вы порой встречаетесь с проявлениями классики в повседневной жизни? Мы хотим узнать об этом! Победитель получит возможность первым увидеть премьеру Омской драмы», — гласит анонс акции.
Подробности участия в конкурсе можно посмотреть в официальной группе театра. Счастливчика выберет творческая группа создателей спектакля «Амадей».