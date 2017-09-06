Драмтеатр ищет двойников Моцарта среди омичей

Спектакль активно рекламируется в социальных сетях и уже собирает восторги относительно сценографии и костюмов спектакля.

«Костюмы не исторические, это специально смоделированная художником среда. Мы задались вопросом, что если бы венский двор существовал в наше время, но со своими традициями, титулами и прочей неотъемлемой атрибутикой императорского дворца. Фантастичная задумка отразилась и в декорациях», — пояснил художник спектакля «Амадей», известный мастер Олег Головко.

Премьера спектакля состоится 19 и 20 сентября. Режиссер — Анджей Бубень. Амадей Моцарт — Игорь Костин. В рамках пиар-кампании постановки драма предлагает поучаствовать в конкурсе.

<div id="vk_post_-91399942_1592"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-91399942_1592", -91399942, 1592, 'lmINqLWwct-uyQa75aq8iIgV3FBV')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ваш знакомый как две капли воды похож на великого композитора? Или граффити рядом с вашим домом напоминает афишу спектакля “Амадей”? А может, вы порой встречаетесь с проявлениями классики в повседневной жизни? Мы хотим узнать об этом! Победитель получит возможность первым увидеть премьеру Омской драмы», — гласит анонс акции.