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03:53 (мск), источник: "Российская газета"

Во Владивостоке забег в защиту тигра собрал 600 человек

Первый день Восточного экономического форума начался с благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Источник: РИА "Новости"

Маршрут пролегал по острову Русский. Ранним утром там собрались около 600 человек — чиновники, бизнесмены, спортсмены и обычные горожане. Среди тех, кто решил попробовать свои силы, были министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.

Участникам предлагалось пробежать две дистанции — 1 и 5 километров.

Министр спорта выбрал более длинную.

— Я часто бегаю, почти каждое утро. А сегодня удалось побегать здесь, во Владивостоке. Благо, погода хорошая. И настроение хорошее, — сказал он журналистам.

По словам Павла Колобкова, пробежка по острову далась ему нелегко из-за частых подъемов и спусков.

— Зато бежал с комфортной скоростью. Деловой стиль и здоровый образ жизни совмещать нужно обязательно. Ребята, занимайтесь спортом, бегайте по утрам, — сказал он.

На финише все участники забега получили памятные медали.

Напомним, что акция была организована с целью привлечь внимание к проблеме сохранения популяций редких видов диких животных, популяризации здорового образа жизни и активного отдыха.

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