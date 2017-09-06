Во Владивостоке забег в защиту тигра собрал 600 человек
Первый день Восточного экономического форума начался с благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.
Первый день Восточного экономического форума начался с благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.
Маршрут пролегал по острову Русский. Ранним утром там собрались около 600 человек — чиновники, бизнесмены, спортсмены и обычные горожане. Среди тех, кто решил попробовать свои силы, были министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.
Участникам предлагалось пробежать две дистанции — 1 и 5 километров.
Министр спорта выбрал более длинную.
— Я часто бегаю, почти каждое утро. А сегодня удалось побегать здесь, во Владивостоке. Благо, погода хорошая. И настроение хорошее, — сказал он журналистам.
По словам Павла Колобкова, пробежка по острову далась ему нелегко
— Зато бежал с комфортной скоростью. Деловой стиль и здоровый образ жизни совмещать нужно обязательно. Ребята, занимайтесь спортом, бегайте по утрам, — сказал он.
На финише все участники забега получили памятные медали.
Напомним, что акция была организована с целью привлечь внимание к проблеме сохранения популяций редких видов диких животных, популяризации здорового образа жизни и активного отдыха.