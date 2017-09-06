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04:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дом творчества имени Сталина может появиться в Иркутске

Проект включит в себя шесть секций посвященных разным этапам истории России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска Сергей Хромов намерен организовать в родном городе дом творчества имени Иосифа Сталина. В музее будет шесть помещений, соответствующих разным временным периодам истории России. Одно из них должно быть посвящено времени заката царской эпохи, остальные — Советскому Союзу. По задумке, помещения и экспонаты в них должны будут плавно перетекать друг в друга, предоставляя посетителям увидеть всю историю как панораму и сравнить ее периоды. В доме творчества Сергей Хромов планирует читать лекции по истории СССР. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт КПРФ.

«Хочешь авиамоделированием заниматься — иди на второй этаж, хочешь музыкой — иди в то помещение. Ко мне уже сейчас часто ходят дети. Приезжают детдомовцы, но, бывало, посещали группы из Белоруссии, Франции», — рассказал Сергей Хромов.

Идею такого Дома творчества Сергей Хромов вынашивает уже в течение девяти лет, и только недавно он получил разрешение от администрации города на строительство культурного сооружения. Однако пока и с этим разрешением не все в порядке, но ожидается, что вскоре все препятствия к началу его строительства будут решены.

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