Бассейн «Солнечный» в Иркутске передали в собственность региона
Водноспортивный комплекс в микрорайоне Солнечный в Иркутске передали в собственность Иркутской области.
Водноспортивный комплекс в микрорайоне Солнечный в Иркутске передали в собственность Иркутской области.
Как 5 сентября 2017 года сообщила
Министр спорта Иркутской области Илья Резник напомнил, что церемония закладки первого камня строительства водноспортивного комплекса состоялась 20 октября 2010 года. Во время проектирования и
Открытие водноспортивного комплекса состоялось 12 июля 2015 года. Министр отметил, что 19 июня 2017 года зарегистрирован переход права собственности на водноспортивный комплекс от фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» в областную государственную собственность. Объект передан в оперативное управление ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры».
Современный водноспортивный комплекс, построенный ПАО «Газпром», имеет две чаши на 25 и 50 метров и состоит из четырех блоков. В блоке «А» расположены бассейн 25 м на 12,5 м, зал для сухого плавания,
«Сегодня жители Иркутской области получили комплекс, отвечающий олимпийским стандартам и предназначенный для проведения спортивных мероприятий по водным видам спорта всероссийского и международного уровней, для активных занятий спортом детей и взрослых. Уверен, что благодаря началу работы крупнейшего спортивного объекта, построенного компанией “Газпром”, в Иркутске значительно увеличится количество занимающихся. Уже сегодня проходит набор детей в отделение плавания, открытое в областной спортивной школе олимпийского резерва “Олимпиец”, где будут тренироваться более 400 спортсменов, под руководством семи тренеров высшей категории. С запуском современнейшего водноспортивного комплекса мы открываем новую страницу в истории иркутского плавания», — подчеркнул губернатор Сергей Левченко.
Глава региона также отметил, что плавание — один из популярных видов спорта в Иркутской области, им занимается более четырех тысяч спортсменов под руководством 67 тренеров. Отделения плавания работают в Иркутске, Ангарске,
Илья Резник также сообщил, что в настоящее время завершается подготовка нормативной документации по предоставлению услуг, в том числе прейскурант. Цены на посещение будут не выше сложившихся в Иркутске, они формируются с учетом платежеспособности граждан. Отдельно будут проработана стоимость для льготных категорий граждан.