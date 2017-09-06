Бассейн «Солнечный» в Иркутске передали в собственность региона

Источник: IrkutskMedia.ru

Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, в рамках церемонии открытия состоялись заплыв участников комбинированной эстафеты 4×50 метров, на дорожках бассейна в составе команд выступили мастер спорта России, член сборной команды России Елизавета Пермякова, мастер спорта России, чемпионка Европы среди юниоров, член сборной команды России Наталья Можина, мастер спорта России, победитель и призер первенства СФО Андрей Мухаметдинов, а также победители и призеры всероссийских соревнований по плаванию.

Министр спорта Иркутской области Илья Резник напомнил, что церемония закладки первого камня строительства водноспортивного комплекса состоялась 20 октября 2010 года. Во время проектирования и строительно-монтажных работ были применены уникальные технические решения, позволившие значительно повысить надежность, доступность и функциональность объекта. В комплексе предусмотрено все необходимое для доступа пожилых людей, инвалидов и других маломобильных групп населения. Предполагаемое ежедневное посещение комплекса — более полутора тысяч человек.

Открытие водноспортивного комплекса состоялось 12 июля 2015 года. Министр отметил, что 19 июня 2017 года зарегистрирован переход права собственности на водноспортивный комплекс от фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» в областную государственную собственность. Объект передан в оперативное управление ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры».

Современный водноспортивный комплекс, построенный ПАО «Газпром», имеет две чаши на 25 и 50 метров и состоит из четырех блоков. В блоке «А» расположены бассейн 25 м на 12,5 м, зал для сухого плавания, конференц-зал. В блоке «Б» — бассейн 50 м на 25 м, четыре раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, трибуны на 1370 мест, медицинский кабинет. Здесь же находятся помещения администрации комплекса. С помощью передвижного телескопического борта чашу в 50 метров бассейна можно разделить на две. В блоке «В» расположены телетрансляционный центр и комментаторская, комбинат общественного питания, детская игровая комната, тренажерный и бильярдный залы, лечебно-восстановительный центр. В блоке «Г» — многофункциональный спортивный зал и оздоровительный центр с комплексом бань. На территории комплекса расположены три открытые парковки и трехуровневая подземная автостоянка общей вместимостью более 300 машино-мест.

«Сегодня жители Иркутской области получили комплекс, отвечающий олимпийским стандартам и предназначенный для проведения спортивных мероприятий по водным видам спорта всероссийского и международного уровней, для активных занятий спортом детей и взрослых. Уверен, что благодаря началу работы крупнейшего спортивного объекта, построенного компанией “Газпром”, в Иркутске значительно увеличится количество занимающихся. Уже сегодня проходит набор детей в отделение плавания, открытое в областной спортивной школе олимпийского резерва “Олимпиец”, где будут тренироваться более 400 спортсменов, под руководством семи тренеров высшей категории. С запуском современнейшего водноспортивного комплекса мы открываем новую страницу в истории иркутского плавания», — подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Глава региона также отметил, что плавание — один из популярных видов спорта в Иркутской области, им занимается более четырех тысяч спортсменов под руководством 67 тренеров. Отделения плавания работают в Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Братске, Свирске, Черемхово, Тулуне, Саянске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и других муниципальных образованиях области.