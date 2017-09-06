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09:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Центр имени Святителя Иннокентия откроется 8 сентября в поселке Анга Иркутской области

Культурно-просветительский центр Святителя Иннокентия откроется в пятницу, 8 сентября. Сейчас завершаются последние работы — монтаж экспозиций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

В поселке Анга завершается подготовка к празднованию 220-летнего юбилея святителя Иннокентия и 40-летия его канонизации. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, которая посетила объект. За год в поселке возвели.

«В 9.00 часов начнется праздничная литургия, освящение Свято-Иннокентьевской церкви, которую воссоздали на месте разрушенного храма, и крестный ход. Для участия в мероприятии прибудет духовенство из регионов Сибири и Дальнего Востока, в которых святитель вел миссионерскую работу. Он был первым православным епископом Камчатки, Северной Америки, Якутии и Приамурья, мореплавателем, ученым-натуралистом, составителем алфавита, грамматики, словарей нескольких языков коренных народов Аляски, якутского языка и исследователем обычаев аборигенов Аляски и Сибири, строителем храмов», — сообщили в пресс-службе.

В 12.00 начнется торжественное открытие культурно-просветительского центра. Материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя Иннокентия размещены в пяти павильонах общей площадью 100 кв. метров. В мемориальной зоне «Домик святителя» и часовне на кладбище посетителям будут рассказывать о родословной святителя. В выставочном пространстве площадью 86 кв. метров в дни открытия культурно-просветительского центра будет работать выставка картин художников Сибири и Дальнего Востока, посвященных святителю Иннокентию. Ольга Стасюлевич сообщила, что все объекты уже готовы, завершается монтаж экспозиции, элементы которой были изготовлены в Иркутске.

В 13.30 начнется этнокультурный фестиваль «Ангинский хоровод — 2017». Участие в нем примут фольклорные коллективы малочисленных народов Иркутской области и субъектов Российской Федерации, где работал святитель. В рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Более 20-ти мастеров Иркутской области представят посетителям свое творчество: художественную керамику, обработку кожи, бересты, дерева, кости, металла, войлока и т. п. Празднование завершится большим хороводом.

«По предварительным данным, мероприятия, посвященные празднованию юбилея святителя Иннокентия в Анге, посетят около пяти тысяч человек. Приедет большое количество священнослужителей и верующих из разных регионов страны. Несмотря на то, что культурно-просветительский центр еще не открыт, туда уже едут паломники. Мемориальный домик святителя открыт», — сказала Ольга Стасюлевич.

Также она отметила, что верующие приезжают ежедневно, в основном из Якутии, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской области — территорий, где работал святитель Иннокентий.

Напомним, что мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, пройдут в сентябре 2017 года. Они направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга — Святителя Иннокентия, Апостола Америки и Сибири, Митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что закладку фундамента культурно-архитектурного центра Святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района начали в конце октября 2016 года с опозданием от графика на две недели. Председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка, который побывал вместе с депутатами ЗС 20октября, на месте строительства комплекса, взял ситуацию под жесткий контроль.

Кроме того, строительство культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова в селе Анга Качугского района в Иркутской области завершится в конце августа. Председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка в рамках парламентского контроля в очередной раз побывал на объекте.

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