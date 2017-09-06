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09:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Один электромобиль продали в Иркутской области с начала года

Жители России приобрели 39 автомобилей с электрическим двигателем за семь месяцев.

Один автомобиль с электрическим двигателем купили в Иркутской области с начала 2017 года, всего по России продано 39 электромобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», в этом году продажа подобных машин в стране выросла на 18%, сообщает ИА IrkutskMedia.

Самой популярной моделью автомобиля с электрическим двигателем является Tesla. На нее приходится 70% общего объема рынка, а с января по июль было реализовано 27 автомобилей этой марки, пишет газета «Известия».

«Всего с начала 2017 года продали 39 электромобилей. В 2016 году этот показатель составлял 33 машины. Второй по популярности в РФ среди электромобилей оказалась Nissan Leaf. С начала года продали восемь таких автомобилей. Также продали три Renault и один Mitsubishi», — говорится в сообщении.

Большая часть реализованных в России электромобилей находится в Москве и Московской области. Еще шесть машин — на Дальнем Востоке, две — в Краснодарском крае, по одному автомобилю — в Санкт-Петербурге, Татарстане, Рязанской, Ростовской и Иркутской областях.

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