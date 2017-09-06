В расписание красноярских школ вернули астрономию
Предмет появился в расписании спустя 26 лет.
Предмет появился в расписании спустя 26 лет.
Старшеклассники в красноярских школах начали изучать астрономию. Дисциплина вернулась в школьное расписание спустя 26 лет. Об этом сообщает «Авторитетное радио».
Новому предмету уделяется один час в неделю, что не несет ущерба для других занятий. В школе № 94, где уже введена дисциплина, признались, что с поиском педагога по астрономии не возникло проблем.
«У нас нет кадрового голода. У нас учитель физики имеет дополнительное образование по предмету “Астрономия”. К тому же есть серия отличных вебинаров и методических рекомендаций, чтобы учителю было проще сориентироваться и успешно преподавать предмет», — рассказала директор школы Татьяна Жихарева.
Астрономию будут преподавать ученикам 10-х или 11-х классов. Школы самостоятельно закупают учебники и необходимые пособия.
Впервые о возвращении астрономии в школьную программу в апреле заявила министр образования РФ Ольга Васильева. По словам руководителя ведомства, предмет нужно ввести в расписание уже с нового учебного года и «это произойдет точно, 100%». При этом некоторые эксперты заявили, что в экстренном порядке астрономию вернуть нельзя, поскольку требуется время на подготовку специалистов.