Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
"Шик в храме": Сеть обсуждает наряд Рудковской для венчания - СМИ
СМИ: 41-летняя Гусева в бикини показала фигуру
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
05:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В расписание красноярских школ вернули астрономию

Предмет появился в расписании спустя 26 лет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Старшеклассники в красноярских школах начали изучать астрономию. Дисциплина вернулась в школьное расписание спустя 26 лет. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Новому предмету уделяется один час в неделю, что не несет ущерба для других занятий. В школе № 94, где уже введена дисциплина, признались, что с поиском педагога по астрономии не возникло проблем.

«У нас нет кадрового голода. У нас учитель физики имеет дополнительное образование по предмету “Астрономия”. К тому же есть серия отличных вебинаров и методических рекомендаций, чтобы учителю было проще сориентироваться и успешно преподавать предмет», — рассказала директор школы Татьяна Жихарева.

Астрономию будут преподавать ученикам 10-х или 11-х классов. Школы самостоятельно закупают учебники и необходимые пособия.

Впервые о возвращении астрономии в школьную программу в апреле заявила министр образования РФ Ольга Васильева. По словам руководителя ведомства, предмет нужно ввести в расписание уже с нового учебного года и «это произойдет точно, 100%». При этом некоторые эксперты заявили, что в экстренном порядке астрономию вернуть нельзя, поскольку требуется время на подготовку специалистов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На ул. Вавилова в Красноярске завершили ремонт теплотрассы
Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США
Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с РФ
В правительстве задумали запретить 50-ваттные лампочки
Минтранс допустил скорое возобновление авиасообщения с Египтом
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Трамп отменил программу, «приютившую» 750 тыс. детей нелегалов
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь