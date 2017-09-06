В Красноярске открывается выставка к 121-летию Фаины Раневской

Уникальные фотографии, плакаты, рукописи и телеграммы из фондов различных федеральных музеев, российских кинокомпаний впервые будут выставляться в музее Бориса Ряузова.



Также там будут портреты людей, много значивших в жизни Фаины Георгиевны: Ростислава Плятта, Бориса Пастернака, Аркадия Райкина, Любови Орловой, Анны Ахматовой. Выставка начнёт работать 8 сентября, кроме того, в каждый вечер будут демонстрироваться известные кинофильмы, в которых снималась Раневская.

