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05:48 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске открывается выставка к 121-летию Фаины Раневской

В Красноярске открывается выставка, посвящённая легендарной советской актрисе Фаине Раневской — в этом году ей исполнился бы 121 год.

Источник: РИА "Новости"

Уникальные фотографии, плакаты, рукописи и телеграммы из фондов различных федеральных музеев, российских кинокомпаний впервые будут выставляться в музее Бориса Ряузова.

Также там будут портреты людей, много значивших в жизни Фаины Георгиевны: Ростислава Плятта, Бориса Пастернака, Аркадия Райкина, Любови Орловой, Анны Ахматовой. Выставка начнёт работать 8 сентября, кроме того, в каждый вечер будут демонстрироваться известные кинофильмы, в которых снималась Раневская.

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