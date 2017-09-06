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07:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Девушка из Костаная разыскивает парня, спасшего ей жизнь

Жительница Костаная Дарья Войтенко разыскивает своего спасителя, который вытащил ее из реки Тобол, когда она тонула, передает сайт газеты «Костанайские новости».

Источник: Newtimes.kz

По словам Дарьи, трагедия едва не случилась 4 сентября, около 19−20, на плотине по Гагарина. Девушка просит откликнуться молодого человека, который вытащил ее из воды, чтобы поблагодарить его лично.

«Хочу сказать огромное спасибо парню. Если бы не он, то мои подруги не смогли бы меня вытащить сами, когда я тонула. В тот момент в панике я не успела сказать ему спасибо, а потом он исчез куда-то. Если ты это читаешь, отзовись пожалуйста. Хочу сказать спасибо лично!» — пишет девушка.

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