Девушка из Костаная разыскивает парня, спасшего ей жизнь
Жительница Костаная Дарья Войтенко разыскивает своего спасителя, который вытащил ее из реки Тобол, когда она тонула, передает сайт газеты «Костанайские новости».
Жительница Костаная Дарья Войтенко разыскивает своего спасителя, который вытащил ее из реки Тобол, когда она тонула, передает сайт газеты «Костанайские новости».
По словам Дарьи, трагедия едва не случилась 4 сентября, около 19−20, на плотине по Гагарина. Девушка просит откликнуться молодого человека, который вытащил ее из воды, чтобы поблагодарить его лично.
«Хочу сказать огромное спасибо парню. Если бы не он, то мои подруги не смогли бы меня вытащить сами, когда я тонула. В тот момент в панике я не успела сказать ему спасибо, а потом он исчез