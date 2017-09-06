Пять пунктов приема вещей в Иркутске открыл благотворительный фонд «Оберег»

Вещи собирают для людей, оставшихся без крыши над головой и живущих в приюте фонда. Сейчас здесь временно живут 72 человека, в основном женщины с детьми. Об этом 5 сентября 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Сотрудники благотворительного фонда призывают иркутян не просто класть вещи в контейнеры, а делать фото и публиковать их в социальных сетях, чтобы как можно людей узнали о возможности присоединиться к благотворительной акции. При фонде по адресу: Иркутск, Помяловского, 19 тоже есть пункт приема от населения и выдачи одежды, обуви, предметов первой необходимости, где каждый желающий может взять себе необходимые вещи. За 2016 год нуждающимся раздали 33 тонны 456 кг вещей.

Кстати, пункт выдачи бесплатных вещей открывает на днях и благотворительный магазин «Вторник» по адресу: ул. Грибоедова, 108, в ТЦ «Грибоедовский». Туда будут поступать вещи, которые жители Иркутска и Ангарска кладут в семь боксов, установленных в торговых центрах и супермаркетов в этих городах. Напомним, сейчас часть вещей в идеальном состоянии продается в магазине «Вторник», доход уходит на реализацию экологических проектов, остальные вещи распределяются по приютам и благотворительным фондам. За год работы магазина было собрано около 40 тонн вещей.

Итак, вещи для «Оберега» можно принести по следующим адресам в Иркутске:

1. ТЦ «Версаль», ул. Академическая, 31. Второй этаж, контейнер находится у лифта.

2. ТЦ «Новый рынок», ул. Советская, 58к1. Вход со стороны ул. Красных Мадьяр, контейнер находится возле стеклянной лестницы.

3. Торговый комплекс, ул. Литвинова, 17. Вход со стороны ул. Урицкого. Контейнер находится возле гардероба.

4. Прачечная «Laundry Day», ул. Жукова, 70.