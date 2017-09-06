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09:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 3 тысяч школьников Приангарья будут сдавать ЕГЭ и ГИА в сентябре

В Иркутской области с 5 по 22 сентября 2017 года проходит дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации.

Источник: РИА "Новости"

Как 5 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову, ЕГЭ по русскому языку в дополнительный период планируют сдавать 24 человека, по базовой математике — 94 выпускника. Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ в основной период, за год сократилось с 1,8% в 2016 году до 1,3% в 2017 году.

Глава ведомства напомнила, что во время дополнительного периода ЕГЭ, который проходит с 5 по 16 сентября, проводятся экзамены только по обязательным предметам — русскому языку и математике базового уровня. Сдать экзамен в сентябрьские сроки имеют право выпускники текущего года, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, например, по состоянию здоровья, либо удаленные с ЕГЭ в основной период за нарушение порядка проведения экзамена, а также получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

«В дополнительный период ЕГЭ в Иркутской области будут работать два пункта проведения экзамена: на базе регионального центра обработки информации и в школе № 14 города Иркутска. Кроме того, организован ППЭ в городе Зима для проведения аттестации выпускника с ограниченными возможностями здоровья. Пункты оборудованы всем необходимым для печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов участников. В каждом пункте работают общественные наблюдатели, в режиме реального времени за процедурой экзамена в ситуационном центре следят онлайн наблюдатели», — отметила Валентина Перегудова.

Министр также сообщила, что с 5 по 22 сентября возможность пройти государственную итоговую аттестацию имеют выпускники 9 классов, по уважительной причине не сдававшие экзамены или получившие неудовлетворительные оценки в основной период ГИА. Таких в регионе насчитывается 3314 человек. Экзамены для них будут организованы в 76 пунктах проведения, расположенных на базе общеобразовательных организаций Иркутской области.

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