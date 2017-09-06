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06:26 (мск), источник: ТАСС

Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн

Система позволит пациентам самостоятельно определять, с кем они будут делиться своей медицинской информацией.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн, а сама система будет максимально деперсонализирована. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Система будет устроена по принципу блокчейн. Она будет деперсонализирована, что позволит эти данные сохранить в полной безопасности. Ключ будет индивидуализированный.
Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ

По словам Скворцовой, сам человек будет определять, с кем он будет делиться своей медицинской информацией. «Это будет сопрягаться с выбором медицинской организации и лечащего врача», — добавила она.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
маразм крепчал
Очередная бредитина для распила бабла. Вы в аптеках порядок наведите,а то в одной покупаешь за 20 рублей,в другой тоже самое,но за 50.
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