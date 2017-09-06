Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн
Система позволит пациентам самостоятельно определять, с кем они будут делиться своей медицинской информацией.
Система позволит пациентам самостоятельно определять, с кем они будут делиться своей медицинской информацией.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн, а сама система будет максимально деперсонализирована. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Система будет устроена по принципу блокчейн. Она будет деперсонализирована, что позволит эти данные сохранить в полной безопасности. Ключ будет индивидуализированный.
По словам Скворцовой, сам человек будет определять, с кем он будет делиться своей медицинской информацией. «Это будет сопрягаться с выбором медицинской организации и лечащего врача», — добавила она.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке