Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн, а сама система будет максимально деперсонализирована. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Система будет устроена по принципу блокчейн. Она будет деперсонализирована, что позволит эти данные сохранить в полной безопасности. Ключ будет индивидуализированный. Вероника Скворцова Министр здравоохранения РФ

По словам Скворцовой, сам человек будет определять, с кем он будет делиться своей медицинской информацией. «Это будет сопрягаться с выбором медицинской организации и лечащего врача», — добавила она.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6—7 сентября . Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.