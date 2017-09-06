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06:54 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи выбрали самую «убитую» дорогу

Объездная дорога у «Континента», по мнению омичей, больше всего нуждается в ремонте.

Омичи проголосовали за дороги, которые нужно отремонтировать в 2018 году. Опрос проходит в группе «Безопасные и качественные дороги/Омск» во «ВКонтакте».

Голосование по выбору дорог, нуждающихся в ремонте, стартовало 30 августа. За это время более пяти тысяч омичей приняли участие в опросе. Более половины из них проголосовали за ремонт магистралей Кировского и Советского округов. Жители региона считают, что в первую очередь нужно отремонтировать объездную дорогу у «Континента», от ул. Енисейской до ул. Конева. За неё проголосовало более 600 горожан.

Второе место заняла ул. Доковская (459 голосов). Третье разделили пр. Менделеева и пр. Комарова (по 400 человек). Жители региона считают, что ремонт также необходим ул. Семиреченская, пр. Карла Маркса, Окружной дороге (от пр. Космического до ул. Барабинской), ул. Красный путь, ул. Красный пахарь и дороге от ул. Завертяева до Пушкинского тракта.

Напомним, что опрос организовал областной минстрой. Голосование разделено на несколько частей — по округам. До 9 сентября можно проголосовать за самые «убытие» дороги в Кировском, Советском, Ленинском, Октябрьском и Центральном округах.

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