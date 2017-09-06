Бизнесмен из Омска держал двух тюменцев без зарплаты

Следственный комитет по Тюменской области завёл уголовное дело на жителя Омска — директора ООО «Бонус». Омича подозревают в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Бизнесмен не оплачивал труд двух своим подчинённым из Тюмени. Общая сумма долга превысила 196 тысяч рублей.