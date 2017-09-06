Бизнесмен из Омска держал двух тюменцев без зарплаты
Когда об этом узнали следователи, то возбудили в отношении омича уголовное дело.
Когда об этом узнали следователи, то возбудили в отношении омича уголовное дело.
Следственный комитет по Тюменской области завёл уголовное дело на жителя Омска — директора ООО «Бонус». Омича подозревают в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Бизнесмен не оплачивал труд двух своим подчинённым из Тюмени. Общая сумма долга превысила 196 тысяч рублей.
Обстоятельства этого преступления выясняют следователи. Правоохранительные органы добиваются, чтобы омич наконец выдал тюменцам честно заработанные ими деньги.