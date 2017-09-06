В Иркутске пройдет «Летнее многоборье ГТО»

Источник: РИА "Новости"

Как 5 сентября сообщила пресс-служба администрации города, результаты его участников пойдут в официальный зачет испытаний ГТО. Соревнования являются завершением летнего этапа общественного спортивного проекта «Лига ГТО Иркутской области», принять участие в нем может любой житель в возрасте от 18 до 49 лет.

Соревнования будут проходить по следующим дисциплинам: бег на дистанцию 3000 метров (мужчины), бег на дистанцию 2000 метров (женщины); спринтерский бег на дистанцию 100 метров (мужчины и женщины); прыжок в длину с места (мужчины и женщины); подтягивание на перекладине или рывок гири 16 кг (мужчины); сгибание рук в упоре лежа (женщины); поднимание туловища из положения лежа (женщины); наклон из положения стоя (мужчины и женщины).