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09:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске пройдет «Летнее многоборье ГТО»

Любительские соревнования «Летнее многоборье ГТО» пройдут на стадионе 16 сентября 2017 года на стадионе «Труд» в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Как 5 сентября сообщила пресс-служба администрации города, результаты его участников пойдут в официальный зачет испытаний ГТО. Соревнования являются завершением летнего этапа общественного спортивного проекта «Лига ГТО Иркутской области», принять участие в нем может любой житель в возрасте от 18 до 49 лет.

Соревнования будут проходить по следующим дисциплинам: бег на дистанцию 3000 метров (мужчины), бег на дистанцию 2000 метров (женщины); спринтерский бег на дистанцию 100 метров (мужчины и женщины); прыжок в длину с места (мужчины и женщины); подтягивание на перекладине или рывок гири 16 кг (мужчины); сгибание рук в упоре лежа (женщины); поднимание туловища из положения лежа (женщины); наклон из положения стоя (мужчины и женщины).

Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте, а также в социальных сетях.

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