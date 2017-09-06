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09:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение по улице Донской и новому мосту через речку Черную открыли в Хабаровске

Два пункта весового контроля будут проверять нагрузку на новую трассу.

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

В Хабаровске открыто рабочее движение по улице Донской. Как рассказал ИА AmurMedia директор МУП «Дорожник» Павел Колтунов, работы по укладке первого, нижнего слоя асфальтобетона на участке от ТОСЭР «Авангард» до улицы Промывочной, начатые 15 августа, полностью завершены и выполнены согласно графику.

«Прошли с укладкой первого асфальтобетонного слоя “дорожной одежды” 1,2 километра, как и планировали. Открыли рабочее движение транспорта, в том числе — и по новому мосту (ранее водители могли проехать только по объездному). Второй, верхний слой асфальта уложим до 15 сентября. Когда будет готов и он, нанесем разметку и официально запустим движение по данному участку дороги. Сейчас ведем активные работы на участке от улицы Промывочной до проспекта 60-летия Октября: со дня на день начнем там укладку первого слоя асфальтобетона», — сообщил он.

Помимо строительства дороги, идут работы и по благоустройству: специалисты хабаровского МУП «Горсвет» ведут установку световых опор. Всего на участке от ТОСЭР «Авангард» до проспекта 60-летия Октября поставят 105 световых опор, большая часть которых уже заняла свое место вдоль трассы. Вскоре монтеры начнут водружать на столбы светодиодные светильники. Их мощность — 120 ватт: Донская будет освещаться так же ярко, как и центральные улицы дальневосточной столицы. Закончить колдовать над системой освещения дороги электрики планируют к середине октября.

«По поручению мэра города Хабаровска Александра Соколова в районе ТОСЭР “Авангард” и на подъезде к проспекту 60-летия Октября оборудованы места для двух пунктов весового контроля — чтобы взять под надзор транспортный поток на вышеуказанном участке. После завершения всех дорожных работ на этих постах сотрудники ГИБДД будут пристально следить за соблюдением водителями большегрузов нормативов по осевым нагрузкам»
Павел Колтунов

Напомним, что поручение по оборудованию пунктов весового контроля городской глава дал в последний день июля текущего года в ходе объезда по объектам дорожного строительства. Наблюдая, как фуры, тяжеловозы и автофургоны идут по Донской непрерывной цепью, градоначальник тогда сказал:

«В таких количествах грузовики быстро разобьют нам эту дорогу. Нужно рассчитать максимальные нагрузки, которые сможет выдержать здесь проезжая часть, и строго ограничить движение некоторых категорий большегрузов по ней. Смотрите, чтобы еще до сдачи в эксплуатацию нам не развалили трассу!». «Согласно муниципальному контракту, все работы от “Авангарда” до проспекта мы должны завершить к 20 октября текущего года. Может быть, уложимся раньше», — резюмировал Павел Колтунов.

Отметим, что в общей сложности дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 2,5 километра пути — от ТОСЭР «Авангард» до проспекта 60-летия Октября. Общая стоимость работ — 199 млн рублей. На условиях софинансирования эти средства выделены из краевой и муниципальной казны.

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