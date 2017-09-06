В Челябинске отменяют троллейбус № 21

Мера — временная. Ограничение будет действовать на время дорожного ремонта на Бродокалмакском тракте — асфальт будут укладывать на участке от улицы Танкистов до ТЭЦ-3. Таким образом, рейсы троллейбусов № 21 не будут курсировать с 9:00 сегодня, 6 сентября. Восстановить работу в обычном режиме планируют через неделю, к 5:00 среды, 13 сентября.