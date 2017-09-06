В Челябинской области похолодает до -2

Так, согласно введениям регионального Гидрометцентра, температура воздуха продолжит снижаться. Сегодня днем, 6 сентября, столбики термометров будут колебаться между отметками +14−19°С, а в северных районах — +9−14°С.

А уже в ночь на четверг может похолодать до 0 °C, а в низинах на поверхности почвы — заморозки до -2°С. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, а скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати.