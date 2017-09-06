Заключённый из Магнитогорска выиграл суд против чиновников

Суд в Магнитогорске встал на сторону сироты Сергея Антипина, который решил попасть в колонию из-за отсутствия жилья, сообщают в пресс-службе Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.

«Как только обо мне и о моей проблеме узнали, дело сдвинулось с мертвой точки. И место в общежитии нашлось, и суд я у чиновников выиграл. Буду готовиться к выходу на волю», — отметил молодой человек.