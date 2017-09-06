Алматинка обвинила авторов учебника для пятиклассников в плагиате
Жительница Алматы Ольга Бутко обнаружила в новом учебнике математики для 5 класса задачу, скопированную из Интернета, сообщает NUR.KZ.
Жительница Алматы Ольга Бутко обнаружила в новом учебнике математики для 5 класса задачу, скопированную из Интернета, сообщает NUR.KZ.
«Задача #15 была сдернута из Интернета, где она была опубликована в 2015 году, а может быть из другого учебника, из которого задача перекочевала в Интернет, и в ней даже чисел не поменяли», — написала женщина на странице в Facebook.
Алматинка возмутилась тем, что школьники делают домашние задания с помощью Интернета, где они с легкостью смогут найти ответы.
«Составители учебника берут чужие задачи и получают за них госгонорар», — заключила она.