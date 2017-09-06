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07:19 (мск), источник: Nur.kz

Алматинка обвинила авторов учебника для пятиклассников в плагиате

Жительница Алматы Ольга Бутко обнаружила в новом учебнике математики для 5 класса задачу, скопированную из Интернета, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Задача #15 была сдернута из Интернета, где она была опубликована в 2015 году, а может быть из другого учебника, из которого задача перекочевала в Интернет, и в ней даже чисел не поменяли», — написала женщина на странице в Facebook.

Алматинка возмутилась тем, что школьники делают домашние задания с помощью Интернета, где они с легкостью смогут найти ответы.

«Составители учебника берут чужие задачи и получают за них госгонорар», — заключила она.

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