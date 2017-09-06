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06:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Переполненный лицей возмутил столичных родителей

АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Ученики столичного лицея № 84 вынуждены сидеть за партами втроем — в рассчитанном на 1200 мест лицее обучаются вдвое больше школьников, передает телеканал КТК.

Источник: Sputniknews.kz

Родители учеников рассказывают о переполненных классах и низких партах.

«По три человека, 43 человека в классе. Три человека за партой. У меня ребёнок высокий, у него сколиоз. Парты низкие. Условия очень расстраивают», — рассказала телеканалу Анита Ибрашева.

«Я лично вчера пыталась зайти, меня не запустили. Говорят, что переполнены и везде такая проблема по Астане. В русских классах всё переполнено», — сетуют родители.

Лицей рассчитан на 1200 детей, но обучаются там вдвое больше школьников. Ребята учатся в несколько смен.

«Нужно строить школы. Это основная проблема — нехватка школ. Мы не можем отказать родителям и не взять их ребёнка к себе. Только в начальных классах у нас 1360 человек. А всего в школе 2300 детей», — пояснила завуч по учебной части школы-лицея № 84 Астаны Гульнур Омариева.

Нехватку учебных мест могут решить десять новых школ, но когда они будут построены неизвестно. К сентябрю этого года в пяти учебных заведениях появились дополнительные пристройки.

Выступая на заседании правительства во вторник, министр образования Ерлан Сагадиев рассказал о том, что открытие школ в ряде регионов Казахстана откладывается из-за позднего проведения конкурсных процедур.

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