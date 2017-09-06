МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и ветре до 17 м/с в ближайшие часы

«В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, в ближайшие 1−3 часа с сохранением днем 6 сентября местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие строения, водителям управляя автотранспортом необходимо соблюдайть скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.