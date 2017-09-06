ЧОП оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку главврачу из Коркино

ЧОП «Грифон-1» оштрафован на полмиллиона за передачу незаконного вознаграждения главврачу коркинской ГБ-2 (Челябинская область) Ростиславу Велигоше — у самого медика арестовали Mercedes Benz E-200, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что в период 2012—2014 годов представитель юрлица ООО ЧОП «Грифон-1» передал более 65 тыс. рублей Велигоше за заключение контрактов с единственным поставщиком охранных услуг, минуя процедуру проведения конкурса.

«Прокурор Коркино возбудил в отношении “Грифон-1” дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ — “Незаконное вознаграждение от имени юридического лица”. Постановлением мирового судьи на общество наложен штраф в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.