Источник: РИА "Новости"

10 сентября в Перми продлят работу общественного транспорта. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, последние рейсы будут отправляться после полуночи.

Это сделают для того, чтобы жители смогли добраться домой после фейерверка в честь Дня набережной.