10 сентября в Перми продлят работу общественного транспорта
Это связано с празднованием Дня набережной.
Это связано с празднованием Дня набережной.
10 сентября в Перми продлят работу общественного транспорта. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, последние рейсы будут отправляться после полуночи.
Это сделают для того, чтобы жители смогли добраться домой после фейерверка в честь Дня набережной.
В частности, продлится работа автобусных маршрутов № 3, № 10, № 14, № 20, № 53, № 68 и № 77. Также введут дополнительные рейсы для троллейбуса № 5 в направлении микрорайона Крохалева и трамвая № 11 в направлении Индустриального района.