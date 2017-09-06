Все детские горки и качели проверят на безопасность в Хабаровске

Трагическая гибель восьмилетнего школьника, на которого в одном из дворов Хабаровска упала металлическая горка, повлекла за собой массовые проверки детских и спортивных площадок города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что несчастный случай произошёл в минувшую субботу на улице Руднева, 58.

После случившегося краевое следственное управление потребовало, чтобы надзорные органы и управляющие компании проверили соблюдение требований безопасности на всех игровых и спортивных площадках региона.

Проводить рейды по дворам уже начало управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Надзорный орган также уведомил управляющие компании о необходимости проверки детских площадок на соблюдение требований безопасности.

— Существуют СНИПы, которыми регламентируются правила безопасности горок и качелей, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Саласин. — Ответственность за соблюдение этих норм лежит на управляющих компаниях, которым вверено данное общедомовое имущество.

Если инспекторы обнаружат горки и качели, вызывающие опасения, управляющей компании будут выдано предписание укрепить инвентарь или снести его. Причём выполнить эти работы обслуживающая организация должна в срок от 2 до 24 часов, в зависимости от того, насколько критична ситуация на детской площадке.



Между тем, расследование уголовного дела по факту гибели 8-летнего ребёнка продолжается. Его ход взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Детский омбудсмен сообщила, что также приступила к проведению рейдов в хабаровских дворах. К осмотрам подключились и представители региональной Общественной палаты.



По словам Трегубенко, уже в первый день проверок обнаружены детские площадки, оборудование которых находится в аварийном состоянии и несёт потенциальную угрозу для детей. Причём это не только проблема Хабаровска — то же самое можно увидеть в любом районе края. Где-то оборудованием игровых площадок занимаются местные администрации, где-то их благоустраивают сами жители, но без должного внимания к их содержанию со стороны коммунальщиков всё разваливается.