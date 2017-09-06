Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
7 имен, которые означают «счастье» или «удача»
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
В ряде регионов РФ появились мошенники, выдающих себя за других
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17Королевская катастрофа
09:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Все детские горки и качели проверят на безопасность в Хабаровске

С таким требованием выступило краевое следственное управление.

Трагическая гибель восьмилетнего школьника, на которого в одном из дворов Хабаровска упала металлическая горка, повлекла за собой массовые проверки детских и спортивных площадок города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что несчастный случай произошёл в минувшую субботу на улице Руднева, 58.

После случившегося краевое следственное управление потребовало, чтобы надзорные органы и управляющие компании проверили соблюдение требований безопасности на всех игровых и спортивных площадках региона.

Проводить рейды по дворам уже начало управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Надзорный орган также уведомил управляющие компании о необходимости проверки детских площадок на соблюдение требований безопасности.

 — Существуют СНИПы, которыми регламентируются правила безопасности горок и качелей, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Саласин. — Ответственность за соблюдение этих норм лежит на управляющих компаниях, которым вверено данное общедомовое имущество.

Если инспекторы обнаружат горки и качели, вызывающие опасения, управляющей компании будут выдано предписание укрепить инвентарь или снести его. Причём выполнить эти работы обслуживающая организация должна в срок от 2 до 24 часов, в зависимости от того, насколько критична ситуация на детской площадке.

Между тем, расследование уголовного дела по факту гибели 8-летнего ребёнка продолжается. Его ход взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Детский омбудсмен сообщила, что также приступила к проведению рейдов в хабаровских дворах. К осмотрам подключились и представители региональной Общественной палаты.

По словам Трегубенко, уже в первый день проверок обнаружены детские площадки, оборудование которых находится в аварийном состоянии и несёт потенциальную угрозу для детей. Причём это не только проблема Хабаровска — то же самое можно увидеть в любом районе края. Где-то оборудованием игровых площадок занимаются местные администрации, где-то их благоустраивают сами жители, но без должного внимания к их содержанию со стороны коммунальщиков всё разваливается.

 — Мы столкнулись не просто с халатным отношением со стороны управляющих компаний и ТСЖ, а с безответственностью. Люди не понимают, что они должны делать свою работу на «хорошо» и «отлично». Они как будто не догадываются, что за невыполнение своих обязанностей понесут ответственность. Причём не просто административную, а уголовную. И если кто-то фантазирует, что (в случае трагедии — прим. ИА «Хабаровский край сегодня») виновных не установят и не привлекут к ответственности, то очень сильно заблуждается, — подчеркнула Виктория Трегубенко. Уполномоченный по правам ребёнка добавила, что продолжит внезапные проверки на детских площадках.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Тринадцать жителей Хабаровского края отметили столетний юбилей
Уровень Амура у Хабаровска через неделю вырастет на 2,5 метра
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем говорить»
Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь