В Челябинской области ГИБДД проверяет автомобили с детьми

Экипажи ДПС будут дежурить у школ и других детских учреждений, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Акция связана с большим числом происшествий на дорогах, в которых пострадали несовершеннолетние. В этом году зарегистрировано 112 ДТП с участием детей-пассажиров, в них погибли 10 человек. В 30 ДТП маленькие пассажиры перевозились без удерживающих устройств и ремней безопасности.

«Совместно с инспекторами ГИБДД сегодня будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, представители администраций образовательных организаций и родительского комитета. Экипажи будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.