В Челябинской области ГИБДД проверяет автомобили с детьми
Сегодня инспекторы вышли в рейд по контролю за перевозкой детей в транспортных средствах.
Сегодня инспекторы вышли в рейд по контролю за перевозкой детей в транспортных средствах.
Экипажи ДПС будут дежурить у школ и других детских учреждений, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Акция связана с большим числом происшествий на дорогах, в которых пострадали несовершеннолетние. В этом году зарегистрировано 112 ДТП с участием
«Совместно с инспекторами ГИБДД сегодня будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, представители администраций образовательных организаций и родительского комитета. Экипажи будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств», — пояснили в
Напомним, С 12 июля этого года малыши до 7 лет перевозятся только в автокреслах, а детей старше 7 лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, пристегнутыми ремнями безопасности. Если же ребенок находится на переднем сидении, использование спецкресла обязательно для всех.