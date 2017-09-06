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07:33 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области ГИБДД проверяет автомобили с детьми

Сегодня инспекторы вышли в рейд по контролю за перевозкой детей в транспортных средствах.

Экипажи ДПС будут дежурить у школ и других детских учреждений, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Акция связана с большим числом происшествий на дорогах, в которых пострадали несовершеннолетние. В этом году зарегистрировано 112 ДТП с участием детей-пассажиров, в них погибли 10 человек. В 30 ДТП маленькие пассажиры перевозились без удерживающих устройств и ремней безопасности.

«Совместно с инспекторами ГИБДД сегодня будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, представители администраций образовательных организаций и родительского комитета. Экипажи будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, С 12 июля этого года малыши до 7 лет перевозятся только в автокреслах, а детей старше 7 лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, пристегнутыми ремнями безопасности. Если же ребенок находится на переднем сидении, использование спецкресла обязательно для всех.

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