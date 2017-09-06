Два новосибирских вуза вошли в рейтинг международного THE

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг THE, об этом свидетельствуют данные на сайте рейтинга.

В группу «401−500» вошел Новосибирский государственный университет. Новосибирский государственный технический университет вошел в группу «801−1000».

Лидирующие позиции среди российских вузов у Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (194-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (251−300), Томский политехнический университет (301−350).