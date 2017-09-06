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07:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг международного THE

Всего в рейтинг в Times Higher Education World University Ranking 2018 включены 27 российских вузов, заявили составители.

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг THE, об этом свидетельствуют данные на сайте рейтинга.

В группу «401−500» вошел Новосибирский государственный университет. Новосибирский государственный технический университет вошел в группу «801−1000».

Лидирующие позиции среди российских вузов у Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (194-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (251−300), Томский политехнический университет (301−350).

Вузы оцениваются по тринадцати показателям, в числе которых образовательная, научная и международная деятельность, цитируемость научных публикаций сотрудников университета, объем финансирования исследовательской деятельности и другие.

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