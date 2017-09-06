Два новосибирских вуза вошли в рейтинг международного THE
Всего в рейтинг в Times Higher Education World University Ranking 2018 включены 27 российских вузов, заявили составители.
Всего в рейтинг в Times Higher Education World University Ranking 2018 включены 27 российских вузов, заявили составители.
Два новосибирских вуза вошли в рейтинг THE, об этом свидетельствуют данные на сайте рейтинга.
В группу «401−500» вошел Новосибирский государственный университет. Новосибирский государственный технический университет вошел в группу «801−1000».
Лидирующие позиции среди российских вузов у Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (194-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (251−300), Томский политехнический университет (301−350).
Вузы оцениваются по тринадцати показателям, в числе которых образовательная, научная и международная деятельность, цитируемость научных публикаций сотрудников университета, объем финансирования исследовательской деятельности и другие.