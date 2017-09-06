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08:06 (мск), источник: Sputnik.by

Городская среда: тараканов в квартирах все чаще сменяют блохи и клопы

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Много хорошего сделало человечество за последние десятилетия — слетало в космос, создало компьютер и нашло лекарства от многих болезней. Но вот с нежелательными нашими соседями — тараканами, блохами, клопами и крысами справляется пока с переменным успехом.

Источник: Sputnik.by

Впрочем, за последние годы тараканов стало гораздо меньше в наших квартирах. По одной из версий, за это надо сказать «спасибо» мобильным телефонам, излучение которых насекомым не понравилось. Но это не значит, что их не стало совсем. А в последнее время жильцы нижних этажей многоэтажек все чаще жалуются на блох, поднимающихся в квартиры из подвалов.

Можно ли окончательно и бесповоротно избавиться от непрошеных соседей, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева, которая знает о проблеме не понаслышке.

Тараканы на Аэродромной

За пять лет жизни в белорусской столице мне довелось пожить в самых разных квартирах, включая коммунальную. Но, пожалуй, больше всего отпечаталась в памяти однушка в доме № 11 на улице Аэродромной. Она была почти идеальной: хороший ремонт, дорогая мебель. Правда, наслаждаться комфортом в полной мере не могла: квартиру атаковали тараканы.

Год я пыталась самостоятельно вывести непрошеных гостей — покупала дорогие гели и ловушки, старалась ничего не оставлять в раковине и вытирать ее всегда насухо. На какое-то время тараканы исчезали, а потом снова возвращались, видимо, после того, как их травили соседи.

Это ужасно неудобно, когда хлеб приходится хранить в холодильнике, а с утра по плите бегают тараканы. В доме на Аэродромной я больше не живу. Но судя по отзывам жильцов, здесь по-прежнему хватает непрошеных гостей.

«С полгода, как появились тараканы. С балкона ползут, где-то по стенкам», — говорит житель квартиры на первом этаже.

Жители дома предполагают, что тараканы ползут в квартиры из подвала. Признаются, как видели, что летом прусаки прямо по стене многоэтажки направлялись в сторону жилья на первом этаже. Оттуда, по всей видимости, поднимаются выше. Многие считают, что за разведение тараканов надо сказать «спасибо» отдельным жильцам.

«Знаю одну квартиру, в ней всегда было много тараканов. Они к нам потом забегали», — говорит житель дома Алла Михайловна.

В единственном подъезде давно пора навести порядок. В радиаторе можно увидеть разное угощение для вредителей — и семечки, и арахис. Повсюду пыль и паутина. Окна «заросли» грязью. Подъезд, кроме всего прочего, требует ремонта. Краска на стенах лестничной площадки облупилась. Висит небрежно закрепленное оптоволокно.

За ложный вызов — штраф

Большинство соседей, как и я, пытаются справиться с тараканами собственными силами, не вызывая санслужбы.

В ЖРЭО № 5 отмечают: от жителей многоэтажки на Аэродромной вызовов не поступало. Получив заявку, коммунальщики вызывают на место специалистов Санитарно-эпидемиологической службы Минска. В доме проверяются подъезды и подвал, чтобы удостоверится, водятся ли на этом объекте тараканы. Затем проводится дезинсекция. Для жильцов эта услуга бесплатная. Но если прусаков на месте не окажется, обращение расценят как ложное, и жилец обязан будет заплатить за вызов.

В ЖРЭО добавляют: травля насекомых производится только в подвале. Бороться с ними в квартире, где они могут оказаться после дезинфекции, — дело самого жильца.

Тараканы на Чкалова

Однако дом — не единственное место, где могут обитать рыжие прусаки. И за примерами далеко ходит не надо. В доме № 9а на улице Чкалова располагается магазин. В упаковке хлебцов нашла «бонус» в виде таракана.

В магазине скрывать не стали: насекомые у них водятся и сегодня. Как избавиться от них, никто не знает.

«Здесь очень плохие, старые дома. Находимся вблизи железной дороги, там где туннели. Так ощущение, что они просто ходят по земле», — пожаловались на торговом объекте.

Руководство магазины периодически вызывают санслужбу, но решить проблему до конца не получается.

«Обрабатываем подвал. Он общий. Это еще и финансово сложно. Такое ощущение, что они разбегаются в стороны, а потом снова возвращаются. Недели как две назад делали (дезинфекцию — Sputnik). Это было в вечернее время. Закрыть магазин на день сложно. Надбавка всего 15%. Товарооборот небольшой, а стоят холодильники, людям зарплату платить надо», — поделились своими бедами в магазине.

Может, оно и так, но излишней чистоплотностью магазин не отличается. На подоконнике можно увидеть «кладбище» из умерших мух.

Большинство посетителей, как и я в свое время, этого не замечают. А некоторые готовы до хрипоты защищать репутацию любимого магазина.

Крысы на Артиллеристов

Год назад в прессе обсуждался громкий случай. Дом № 11а на улице Артиллеристов атаковали крысы, которые лезли в квартиры через вентиляционные шахты и канализацию. Минчанин Александр Владимирович рассказал Sputnik, что однажды увидел крысу в ванной комнате.

«Знаете, какой стресс, когда заходишь в туалет, а там видишь вот такой хвост», — говорит собеседник.

По его словам, грызуны испортили имущество соседки. Женщина долго отсутствовала в квартире, а когда вернулась, обнаружила погрызенные провода и москитную сетку.

Жильцы были вынуждены обратиться в СМИ — ЖЭС не мог справится с проблемой.

Александр Владимирович признался, что после огласки ситуации в прессе дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас о грызунах у жильцов остались только неприятные воспоминания.

А недавно заметили крысу во дворе жители дома № 15 на улице Аэродромной. Говорят, что она почти ручная. Когда кормят бездомных котов, подбегает к лакомству. Пока в санслужбу никто не обращался.

В ЖРЭО № 5 отмечают: крысы и тараканы — по большей части изжившая себя проблема. Сейчас самые частые непрошеные гости в квартирах — блохи.

Представители коммунальных служб склонны винить в этом в первую очередь самих жильцов — подкармливают бездомных котов возле подъездов, которые и становятся временными хозяевами и переносчиками опасных насекомых.

Почти 6 тысяч заявок

Как показывает статистика, проблема вредителей в жилых домах весьма актуальна для Минска. По словам начальника управления контакт-центра ЖКХ Мингорисполкома Игоря Кириленкова, с начала года от жильцов поступило 3 957 заявок на истребление тараканов и блох и 2 068 обращений — на выведение крыс и мышей.

В Центре профилактической дезинфекции отмечают: бытовые насекомые и грызуны так устроены, что без человека прожить не смогут. Следовательно, они всегда будут искать своего кормильца.

«Само название “синантропное насекомое” говорит о том, что они постоянно сосуществуют с человеком. Без человека жить не могут. Что касается грызунов, то летом они живут на открытых территориях, осенью — поближе к жилищу. Возвращаются на свою кормовую базу. В 80% случаев это жилые дома, в особенности с мусоропроводами», — пояснила главный врач учреждения Светлана Лободенко.

В последние годы наблюдается тенденция к заселению квартир клопами, избавиться от которых не так уж просто. Более 50% платных заявок, которые выполняет центр, связаны именно с этими вредителями.

«Это как круговорот воды в природе. Лет 30 назад преобладали тараканы. Потом появились новые препараты — их количество уменьшилось. Биологическую нишу заняли клопы. Однако с ними намного тяжелее бороться: по научным данным, во всем мире наблюдается устойчивость этих насекомых к существующим инсектицидам. Обычно нужно две обработки, чтобы от них избавиться в квартире», — объяснила собеседница агентства.

Занимают крепкие позиции в жилых домах и блохи. Чаще всего заводятся в подвалах, где обитают бродячие животные, а с домашними — попадают в квартиры.

Если в квартире завелись паразиты, специалист советует проводить обработку во всем доме, объединившись с другими соседями. Иначе толку от процедуры будет немного.

«В последнее время все чаще работаем с одной квартирой, иногда двумя. Так как раньше, когда были тараканы, когда травили всем подъездом, такого уже нет. Надо своевременно принимать меры, потому что когда запущенный случай, уже тяжело с ним бороться. К сожалению, жильцы порою пытаются с этим справиться сами: покупают препараты в магазинах. Но потом в итоге обращаются к нам», — отметила Светлана Владимировна.

Соседство с бытовыми насекомыми и грызунами не только неприятно, но и может быть опасно для здоровья. Например, одна только крыса является переносчиком более 20 наименований инфекционных заболеваний, среди которых туляремия и лептоспироз.

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