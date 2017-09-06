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08:18 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев и Якоб оценили ход восстановления ККТ «Космос»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября, ИА УралПолит.Ru. Первые лица Свердловской области и Екатеринбурга оценили, как идет восстановление киноконцертного театра «Космос», поврежденного после пожара.

«УралПолит.Ru» писал, что рано утром в понедельник, 4 сентября «УАЗ» протаранил кинотеатр и загорелся. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ход расследования этого ДТП. Полиция задержала подозреваемого в инциденте — 39-летнего жителя города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра.

«Евгений Куйвашев и Александр Якоб оценили ход и масштабы восстановительных работ на площадке ККТ «Космос», — По факту инцидента следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело по статье УК РФ об умышленном повреждении имущества, совершенное путем поджога.

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