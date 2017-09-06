Куйвашев и Якоб оценили ход восстановления ККТ «Космос»

«УралПолит.Ru» писал, что рано утром в понедельник, 4 сентября «УАЗ» протаранил кинотеатр и загорелся. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ход расследования этого ДТП. Полиция задержала подозреваемого в инциденте — 39-летнего жителя города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра.