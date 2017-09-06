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08:21 (мск), источник: Uralpress.ru

В горсаду им. Пушкина ко Дню города построят «город творчества»

В Челябинске в городском саду имени Пушкина 9 сентября в рамках празднования воздвигнут «город творчества» и установят трехметровую стелу «Я люблю Челябинск».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» организаторы мероприятия, в горсаду разместятся деревянные мастерские для творчества, где можно будет изготовить более 1000 творческих поделок: значки, подковы на удачу, ароматизаторы в автомобиль, брелоки, магниты на холодильник. Развлекательная программа рассчитана на три часа с конкурсами, подарками, сувенирами и выступлениями лучших коллективов города.

У каждого гостя будет уникальная возможность загадать желание у гигантского дерева, сделать фото у стелы «Я люблю Челябинск», посостязаться в меткости и ловкости на новых аттракционах и принять участие в самом массовом и зажигательном танце от команды черлидеров города.

В этот день организаторы раздадут несколько тысяч шаров, приготовят вкусные угощения, научат новым и интересным видам творчества, организуют фотосессии и печать фотографий.

Мероприятие начнется в 14 часов в центральном круге парка Пушкина.

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